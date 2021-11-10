В Польше за пособничество нелегальным мигрантам задержали российского гражданина
В Польше правоохранительные органы задержали российского гражданина по подозрению в пособничестве мигрантам, которые незаконно пытаются попасть на территорию страны из Белоруссии
В Польше правоохранительные органы задержали российского гражданина по подозрению в пособничестве мигрантам, которые незаконно пытаются попасть на территорию страны из Белоруссии.
В официальном сообщении погранслужбы Польши говорится, что за пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека - гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.
Власти страны также сообщили, что только за последние сутки пограничники зафиксировали около 600 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу. Почти всех, кто смог прорваться на территорию Польши, поймали и выдворили обратно.
Ранее сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии находится более 4 тысяч беженцев. В основном это граждане Курдистана, которые попали в Беларусь авиационным транспортом.