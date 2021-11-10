10 ноября 2021, 08:24
Сервисы Apple теперь можно оплачивать российскими картами «Мир»
В меню «Способы оплаты» на смартфонах iPhone появилось упоминание национальной платежной системы «Мир». Российскими картами можно оплачивать подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts
Фото: newspotok.ru
Пользователи гаджетов американской фирмы Apple теперь могут совершать платежи российскими банковскими картами «Мир».
В меню «Способы оплаты» на смартфонах iPhone появилось упоминание национальной платежной системы «Мир». Российскими картами можно оплачивать подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также совершать покупки в App Store, сообщает РИА Новости.
Напомним, что минувшим летом крупнейшие банки России, в том числе Сбербанк и ВТБ, впервые подключили карты платежной системы «Мир» к сервису Apple Pay.