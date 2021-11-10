10 ноября 2021, 08:18
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за отказ занять свое место в самолете
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за дебош в самолете и отказ занять свое место согласно посадочному талону. В настоящее время пассажир находится в кемеровском спецприемнике
Фото: airports-online.ru
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за дебош в самолете и отказ занять свое место согласно посадочному талону. В настоящее время пассажир находится в кемеровском спецприемнике.
В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 45-летний житель Подмосковья во время посадки на рейс занял чужое место в самолете и отказался пересесть. На соответствующую просьбу бортпроводников он стал ругаться матом.
Командир экипажа отказал агрессивному пассажиру в перелете и вызвал на борт сотрудников полиции. Мужчину забрали в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщает «МВД медиа».
Заводский райсуд Кемерово вынес решение об административном аресте пассажира на 10 суток.