Gulagu.net опубликовал новые видеодоказательства пыток заключенных в саратовской больнице ФСИН
Проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал на своем Youtube-канале новые видео пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) из секретного архива ФСИН и ФСБ
Проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал на своем Youtube-канале новые видео пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) из секретного архива ФСИН и ФСБ.
В описании к видео отмечается, что все издевательства над арестантами проводились по указанию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ, которые в свою очередь согласовывали свои действия с первым заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом Анатолием Рудым.
В опубликованном видео показаны шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными. Все пытки снимались «активистами» на служебные видеорегистраторы, которые они получали в отделе безопасности ОТБ-1.
В записи представлены «доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди, сообщили в Gulagu.net.
Напомним, что ранее правозащитники опубликовали видеозаписи чудовищных пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1, которые вызвали широкий общественный резонанс. Секретный архив был передан проекту Gulagu.net бывшим заключенным и программистом Сергеем Савельевым, который обслуживал камеры в учреждениях ФСИН.
В настоящее время Сергей Савельев находится под защитой во Франции, а российские силовики объявили его в розыск по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.