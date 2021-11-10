Десятки мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией
В ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией. Беженцы прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи
В ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией. Беженцы прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.
Польское радио Bialystok сообщает, что силовикам удалось отправить часть мигрантов через границу обратно в Белоруссию. Остальных нарушителей, которые незаконно пересекли границу, разыскивают военные и пограничники.
Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе находятся не менее 4 тысяч мигрантов, которые попали в Белоруссию авиационным транспортом. Почти все они намереваются добраться до Германии.
Евросоюз обвиняет в усугублении миграционного кризиса власти Белоруссии, которые намеренно привозят беженцев в республику, а затем доставляют их к границе. В ЕС считают, что таким образом президент Александр Лукашенко мстит за санкции, которые были введены против него и его соратников из-за подавления протестов.