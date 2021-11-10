Близкая подруга главы Росгвардии зарегистрировала еще одну фирму по легализации мигрантов
Предпринимательница Дина Цилевич, которую российские СМИ называют подругой главы Росгвардии Виктора Золотова, решила создать бизнес-империю по легализации иностранных мигрантов
Предпринимательница Дина Цилевич, которую российские СМИ называют подругой главы Росгвардии Виктора Золотова, решила создать бизнес-империю по легализации иностранных мигрантов.
8 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «Северное», в котором Дине Цилевич принадлежит 30,77% акций, сообщает телеграм-канал Readovka. В октябре подруга главы Росгвардии создала ООО «Южное», в котором ей также принадлежит 30,77%. Помимо этого, у Дины Цилевич есть доли в ООО «БалтикСервис», ООО «Восход», ООО «Град» и ООО «Догма».
Все указанные фирмы работают по одному профилю. Они помогают трудовым мигрантам легализоваться в России и оформить разрешение на работу.
Дина Цилевич упоминалась в одном из расследований «Проекта» (издание признано иностранным агентом) как близкая подруга главы Росгвардии Виктора Золотова. Журналисты выяснили, что у нее есть сын с отчеством «Викторович», хотя в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют.