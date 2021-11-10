10 ноября 2021, 03:16
В Мордовии систему QR-кодов ввели в гостиницах и крупных магазинах
Власти республики Мордовия с 10 ноября вводят QR-коды для постояльцев отелей и посетителей объектов розничной торговли площадью больше 150 кв.м. Таким образом посетить эти места смогут только привитые от коронавируса граждане и переболевшие
Фото: stolica-s.su
Власти республики Мордовия с 10 ноября вводят QR-коды для постояльцев отелей и посетителей объектов розничной торговли площадью больше 150 кв.м. Таким образом посетить эти места смогут только привитые от коронавируса граждане и переболевшие.
В настоящее время в регионе введены QR-коды для посещения культурных и спортивных учреждений, предприятий сферы услуг, кафе и ресторанов.
Для граждан старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, которые не сделали прививку от коронавируса, введен режим самоизоляции.