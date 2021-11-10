Больше половины россиян считают, что у власти находятся алчные люди
Больше половины российских граждан (56%) считают, что в нашей стране власть находится в руках людей, которых волнует только карьера и собственное материальное благополучие
Больше половины российских граждан (56%) считают, что в нашей стране власть находится в руках людей, которых волнует только карьера и собственное материальное благополучие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» (признан Минюстом иностранным агентом).
Социологи отметили, что это такой показатель является максимальным с 2007 года. Тогда об алчности руководства страны сообщали 60% респондентов. К 2014 году число россиян, придерживающихся такой точки зрения, сократилось до 36%, а в следующие годы стало расти.
В текущем году только 16% опрошенных заявили, что Россией управляет «хорошая команда, которая ведет страну правильным курсом».
10% россиян считают, что «у руля» находятся «честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса». Еще 8% назвали чиновников «честными, но слабыми людьми», которые не в состоянии правильно распорядиться властью и обеспечить порядок.