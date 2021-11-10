Депутат Госдумы от КПРФ получил пустой кабинет. Его предшественник из «ЕР» забрал даже подоконник
Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев получил для работы абсолютно пустой кабинет, в котором не оказалось даже подоконников. Сотрудники аппарата нижней палаты парламента обещали сделать ремонт еще к 1 ноября
Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев получил для работы абсолютно пустой кабинет, в котором не оказалось даже подоконников. Сотрудники аппарата нижней палаты парламента обещали сделать ремонт еще к 1 ноября, но срок сначала был сдвинут на 8 ноября, а затем на более позднюю дату.
«Нифига нету, ничего не готово. <…> Мне сказали, что предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, сделал богатый ремонт. (…) Середина ноября, до сих пор Госдума не может обеспечить депутата рабочим местом. Я считаю, что это саботаж», - заявил возмущенный депутат.
Михаил Матвеев рассказал порталу Znak.com, что ранее в этой кабинете сидел депутат от «Единой России», который после сложения своих полномочий забрал все и даже «вырвал подоконник из дуба».
«То ли жадный, то ли обиделся, что проиграл. Я в шоке, если честно. Что за скупердяй такой?», - посетовал коммунист.
В свою очередь «Ведомости» сообщают, что на сегодняшний день 20 депутатов Госдумы нового созыва остаются без постоянных кабинетов. В аппарате парламента на это заявили, что проблем с распределением кабинетов нет, но некоторые помещения нуждаются в ремонте.