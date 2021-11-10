Соратница Навального из Уфы стала подозреваемой в создании «экстремистского сообщества»
Соратник АлексеяНавального и юрист Иван Жданов сообщил, что Лилию Чанышеву задержали по делу о создании «экстремистского сообщества». Она находится в статусе подозреваемой.
В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу местного штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Лилия Чанышева.
Соратник Алексея Навального и юрист Иван Жданов сообщил, что Лилию Чанышеву задержали по делу о создании «экстремистского сообщества». Она находится в статусе подозреваемой.
В рамках дела силовики провели обыски по месте жительства Чанышевой и активиста Рустема Мулюкова, который еще в сентябре стал подозреваемым в создании «экстремистского сообщества». При этом задерживать силовики его не стали.
того, массовые обыски у соратников Алексея Навального проводились в Кемерово и Новокузнецке. Несколько активистов были задержаны, однако их отпустили после допроса.
Напомним, что уголовное дело о создании Алексеем Навальным «экстремистского сообщества» было возбуждено после того, как суд признал таковыми Фонд борьбы с коррупцией (организация также признана иностранным агентом) и штабы политика в регионах.