Еврокомиссия пригрозила санкциями авиакомпаниям, которые привозят мигрантов в Беларусь
По данным комиссии, отдельные авиаперевозчики намеренно привозят в Белоруссию мигрантов, которые потом пытаются прорваться через границу и попасть в страны Евросоюза. Тем самым эти авиакомпании провоцируют кризис
Европейская комиссия (ЕК) на фоне миграционного кризиса пригрозила авиакомпаниям, которые «занимаются торговлей людьми», внесением их в черные списки.
По данным комиссии, отдельные авиаперевозчики намеренно привозят в Белоруссию мигрантов, которые потом пытаются прорваться через границу и попасть в страны Евросоюза. Тем самым эти авиакомпании провоцируют кризис.
Западные СМИ сообщают, что угроза санкций в первую очередь касается Turkish Airlines (THY). При этом в самой авиакомпании заявили, что они не имеют никакого отношения к ситуации с беженцами, которая сложилась на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, что в настоящее время на белорусско-польской границе скопилось от трех до четырех тысяч мигрантов, которые планируют добраться до Германии. Периодически беженцы пытаются штурмом прорваться через границу, поэтому туда были стянуты дополнительные силы. Польские власти обвиняют в кризисе режим Александра Лукашенко, который намеренно доставляет к границе мигрантов.