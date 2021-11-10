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Москва
10 ноября 2021, 00:36

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов поможет группе «ПИК» построить два новых бизнес-центра

ице-мэр Москвы Владимир Ефимов, который курирует в столичной администрации имущественно-земельные отношения, решил оказать содействие группе «ПИК» Сергея Гордеева при строительстве двух бизнес-центров

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов поможет группе «ПИК» построить два новых бизнес-центра
Фото: find-rest.ru

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, который курирует в столичной администрации имущественно-земельные отношения, решил оказать содействие группе «ПИК» Сергея Гордеева при строительстве двух бизнес-центров.

Как сообщает телеграм-канал «Компромат Групп», при поддержке чиновника «ПИК» построит бизнес-центр в районе Очаково-Матвеевское и в Перово. Общая площадь объектов оценивается в 50 тысяч кв.м.

Накануне Владимир Ефимов присвоил объектам компании Сергея Гордеева статус инвестиционных проектов, который позволяет застройщику получить льготу по оплате изменений вида разрешенного использования земельных участков.

«Компромат Групп» отмечает, что преференции в виде льготы вице-мэр, вероятно, «подарил» крупному застройщику по старой дружбе. Весь именно с его помощью «ПИК» получает от властей Москвы крупные государственные контракты на строительство жилья, в том числе и в рамках программы реновации.

Так, по данным РБК, треть всех подрядов от московского фонда реновации жилой застройки получила именно группа «ПИК». Общая сумма контрактов, где компания является единственным победителем или выступает в консорциуме с другими застройщиками, превысила 1,99 трлн рублей.

Кроме того, во всех своих домах после сдачи их в эксплуатацию застройщик ставит собственную управляющую компанию «ПИК-Комфорт», к работе которой периодически возникают вопросы. Например, весной 2021 года подмосковное ООО «Сервисбух» подала в арбитраж иск о признании управляющей компании банкротом (позже «ПИК-Комфорт» выплатил долги перед заявителем). В сентябре с аналогичным иском в суд обратилась и компания «Имущественный комплекс ЖКХ» из подмосковного Солнечногорска, однако дело было закрыто. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на одном из совещаний, обсуждая работу «ПИК-Комфорта», призвал выгонять из региона управляющие компании, которые получают от граждан деньги и саботируют работу.

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