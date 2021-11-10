В Петербурге ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для пожилых граждан
Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила о введении в северной столице обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями
Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила о введении в северной столице обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
В перечень хронических заболеваний, которые являются показанием для вакцинации, вошли болезни сердечно-сосудистой, бронхо-легочной и эндокринной систем.
В соответствии с постановлением главного санитарного врача Петербурга, поставить первый компонент вакцины граждане должны до 15 декабря текущего года, а второй компонент – до 15 января 2022 года.
Отметим, что для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями обязательная вакцинация действует также в Алтайском крае, Пермском крае и Калмыкии. Обязательная вакцинация для групп риска была введена в связи с ростом смертности в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.