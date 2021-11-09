Правительство обсуждает возможность введения QR-кодов в поездах и самолетах
Предполагается, что ковид-паспорта для пассажиров введут с начала следующего года, если эпидемиологическая обстановка в стране не улучшится кардинальным образом
Российское правительство задумалось о введении антиковидных QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.
РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной отрасли сообщает, что сейчас кабмин обсуждает техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Также идет сбор предложений по данной теме от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации.
Предполагается, что ковид-паспорта для пассажиров введут с начала следующего года, если эпидемиологическая обстановка в стране не улучшится кардинальным образом. При этом первым делом QR-коды введут в самолетах, так как на авиатранспорте отследить работу этой системы будет проще.
Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги», не дожидаясь принятия правительством окончательного решения по поводу антиковидных ограничений на транспорте, начали подготовку к введению QR-кодов для посадки в поезд. Об этом профильному телеграм-каналу «Коварная колея» сообщили сотрудники железной дороги. Позже стало известно, что в РЖД отменили собственный внутренний документ о новых правилах пользования поездами.