Минобрнауки разрешило вузам вводить QR-коды для посещения очных занятий
Министерство образования и науки разрешило вузам вводить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от коронавируса или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание, для посещения студентами очных занятий
Министерство образования и науки разрешило вузам вводить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от коронавируса или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание, для посещения студентами очных занятий.
В ведомстве уточнили, что по закону «Об образовании» руководство высших учебных заведений «автономно в принятии таких решений», сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что совет ректоров вузов Москвы и Московской области решил провести эксперимент по введению QR-кодов в учебных заведениях и созданию «свободных от коронавируса зон». При этом в Московском государственном педагогическом университете (МГПУ) QR-коды для студентов вводят уже с 15 ноября. Для непривитых студентов вуза будут организованы онлайн-занятия, а для учащихся с медотводом от прививки будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.