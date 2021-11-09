09 ноября 2021, 16:13
Госдума приняла закон об отмене техосмотра личных автомобилей
Согласно этому законопроекту, проходить техосмотр физическим лицам необходимо будет лишь при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автотранспорта
Фото: u-f.ru
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Согласно этому законопроекту, проходить техосмотр физическим лицам необходимо будет лишь при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автотранспорта. Во всех остальных случаях получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке.
Для коммерческого автотранспорта, большегрузов, автобусов и автомобилей такси техосмотр остается обязательным.
Напомним, что с инициативой отменить обязательный техосмотр для личного автотранспорта выступил глава правительства Михаил Мишустин накануне выборов в Госдуму.