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Политика
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09 ноября 2021, 15:58

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о заморозке индексации пенсий военных

Этот документ замораживает индексацию пенсий военных до 1 января 2023 года и одновременно устанавливает, что с 1 января 2022 года их пенсии будут составлять 74% от их прежней зарплаты

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о заморозке индексации пенсий военных
Фото: 9111.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который замораживает ежегодные индексации пенсий военных пенсионеров еще на один год.

Этот документ замораживает индексацию пенсий военных до 1 января 2023 года и одновременно устанавливает, что с 1 января 2022 года их пенсии будут составлять 74% от их прежней зарплаты.

Депутаты от КПРФ и «Справедливой России – За правду» выступили против данной законодательной инициативы. Так, коммунист Николай Коломейцев отметил, что если инфляция в стране составляет 7,9%, то индексация должна быть даже не равна инфляции, а выше нее на 2%. Принятый в первой чтении законопроект депутат назвал «подрывом авторитета президента», сообщает Znak.com.

Представитель СРЗП Валерий Гартунг в свою очередь пристыдил коллег за попытку сэкономить на «тех, кто защищал нашу родину». «Как может не хватать денег в бюджете, который запланирован с профицитом», - возмутился парламентарий.

В Минобороны Сергея Шойгу очередную заморозку индексации пенсий военных, закончивших свою службу, пока не прокомментировали. 

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