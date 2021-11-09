Сахалин, Чукотка и Камчатка столкнулись с нехваткой продуктов из-за коллапса в дальневосточных портах
В портах Приморского края из-за рекордного роста грузопотока из Китая застряли контейнеры с товарами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов сообщили о нехватке товаров первой необходимости
В портах Приморского края из-за рекордного роста грузопотока из Китая застряли контейнеры с товарами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов сообщили о нехватке товаров первой необходимости.
По состоянию на 29 октября 2021 в портах Приморья скопилось 1 463 контейнера с грузами, предназначенных для Сахалинской области. Из них 146 контейнеров с социально значимой продукцией, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на администрацию региона.
Сахалинские чиновники считают, что коллапс в дальневосточных портах возник из-за антиковидных ограничений, так как сейчас поставки из Китая в Европу идут через Владивосток и Находку.
О нехватке товаров первой необходимости также сообщили на Чукотке. Жители региона разместили на портале change.org обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что с лета и до настоящего времени к ним прибыл только один корабль.
«Дети не видят ни фруктов, ни йогуртов. <...> Кончились капуста, морковь, лук, яблоки <...>. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель», — пожаловались жители Чукотки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что дефицит товаров первой необходимости и продуктов, возникший на Дальнем Востоке, связан с мировым логистическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Одновременно с этим чиновник заверил, что вопрос поставок товаров на Дальний Восток находится на контроле у Владимира Путина.