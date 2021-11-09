Власти Сингапура вводят плату за лечение от COVID-19 для непривитых пациентов
В официальном заявлении Министерства здравоохранения Сингапура сообщается, что непривитые граждане составляют значительное большинство пациентов, которые нуждаются в интенсивной стационарной помощи
В Сингапуре власти перестанут оплачивать медицинские счета пациентов, которые отказались от вакцинации и заразились коронавирусом.
В официальном заявлении Министерства здравоохранения Сингапура сообщается, что непривитые граждане составляют значительное большинство пациентов, которые нуждаются в интенсивной стационарной помощи. Тем самым они создают непропорционально большую нагрузку на систему здравоохранения страны.
В связи со сложившейся ситуацией, власти страны с 8 декабря начнут взимать с непривитых пациентов плату за медицинские расходы, связанные с лечением COVID-19. На граждан с медотводом от прививки и детей в возраста до 12 лет данная мера не распространяется.
Отметим, что с начала пандемии коронавируса сингапурские власти за счет государственной казны оплачивают лечение граждан и резидентов страны, а также держателей долгосрочных разрешений на въезд.
Ранее ввести платное лечение от коронавируса для непривитых пациентов предложили в Грузии. Однако пока окончательного решения на этот счет принято не было.