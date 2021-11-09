Французская компания поставила в РФ третью партию урановых отходов по контракту с «Росатомом»
В порт Усть-Луга в Ленинградской области из Франции прибыли 20 контейнеров с отходами от обогащения урана. Это уже третья партия радиоактивных отходов, которую компания Orano поставила в Россию в рамках контракта с госкорпорацией «Росатом»
В порт Усть-Луга в Ленинградской области из Франции прибыли 20 контейнеров с отходами от обогащения урана. Это уже третья партия радиоактивных отходов, которую компания Orano поставила в Россию в рамках контракта с госкорпорацией «Росатом». Всего компания отправит в РФ более тысячи тонн отработанного урана.
В экологической организации Greenpeace сообщили, что в ленинградском порту контейнеры с регенерированным ураном погрузят на железнодорожные платформы и отправят в Северск (Томск-7).
Экоактивисты неоднократно проводили акции протеста и просили «Росатом» отказаться от контракта с Orano, поскольку по закону ввоз радиоактивных отходов в Россию запрещен.
В госкорпорации утверждают, что уран переработают и извлекут из него топливо для атомных станций, однако экологи в это не верят. По данным Greenpeace, даже если этот уран будет переработан, то больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов. Активисты в очередной раз напомнили, что в настоящее время на полигонах Томской, Свердловской, Иркутской областей и Красноярского края уже накоплено около миллиона тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны.