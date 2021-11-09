Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Шанинки. Он отправится в СИЗО
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами.
МГС отменил решение Тверского райсуда о заключении ректора Шанинки под домашний арест и отправил его в СИЗО. Мосгорсуд при этом проигнорировал данные о серьезных проблемах Зуева со здоровьем. Ранее ему была проведена операция на сердце.
Напомним, что Сергея Зуева задержали по делу бывшей замглавы Минпросвещения и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Согласно материалам следствия, Ракова пролоббировала выделение бюджетных денег «Фонду новых форм развития образования», который заказал работы у Шанинки. В СКР считают, что работы по двум госконтрактам не были выполнены, но оплачены. Общий ущерб по делу оценивается в 50 млн рублей, а Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей.