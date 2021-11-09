09 ноября 2021, 12:58
В России в очередной раз побит рекорд по количеству смертей от COVID-19 в сутки
В России в очередной раз побит рекорд по числу умерших от коронавируса в сутки. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил о кончине 1211 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии
Фото: НТВ
В России в очередной раз побит рекорд по числу умерших от коронавируса в сутки. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил о кончине 1211 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
По данным на утро 9 ноября, в стране за минувшие сутки зарегистрировали 39 160 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве выявили 5287 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2680, в Московской области – 2818, в Самарской области – 1783. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших коронавирусом.