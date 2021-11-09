09 ноября 2021, 12:54
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов объявил об уходе в отставку
Юрий Ермолов был назначен главой Мосгоризбиркома в 2020 году. До него в течение 25 лет комиссию возглавлял Валентин Горбунов, которого оппозиция неоднократно обвиняла в фальсификации результатов голосования и недопуске на выборы независимых кандидатов
Фото: embed.dailystorm.ru
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов объявил об уходе с занимаемой должность. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Глава ЦИК сообщила агентству ТАСС, что Юрий Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя столичного избиркома, но останется членом комиссии и будет делиться своим опытом.
Юрий Ермолов был назначен главой Мосгоризбиркома в 2020 году. До него в течение 25 лет комиссию возглавлял Валентин Горбунов, которого оппозиция неоднократно обвиняла в фальсификации результатов голосования и недопуске на выборы независимых кандидатов.