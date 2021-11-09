В Кемеровской области в Башкирии силовики проводят обыски у сторонников Навального
В Новокузнецке обыски проводятся по месту жительства активиста движения «Весна», технического директора «Скат.медиа» Федора Регузова и бывшего кандидата в депутаты Госдумы Дениса Шакина
В Кемеровской области и Башкирии сотрудники полиции провели масштабные обыски у сторонников и соратников оппозиционера Алексея Навального.
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), в Кемерово обыски прошли у бывших сотрудников местного штаба Навального (организация признана экстремистской) Дмитрия Диденко и Елизаветы Славинской, а также у бывшего волонтера Дарьи Романчук.
Также сообщается, что силовики выломали дверь в квартире Диденко, а его самого задержали. После допроса активисты отпустили.
В Новокузнецке обыски проводятся по месту жительства активиста движения «Весна», технического директора «Скат.медиа» Федора Регузова и бывшего кандидата в депутаты Госдумы Дениса Шакина.
В Уфе проходят обыски у экс-координатора штаба Навального Лилии Чанышевой, бывшего юриста штаба Федора Телина, а также бывших волонтеров штаба Альберта Гаскарова, Александры Масловой и Ольги Комлевой.
Следственные действия могут быть связаны с расследованием «объединенного» дела против Алексея Навального, который в настоящее время отбывает срок по старому делу «Ив Роше».