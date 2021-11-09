09 ноября 2021, 11:53
Управделами потратит 13 млн рублей на икру и лосось для пациентов «кремлевской» больницы
Управление делами президента России потратит около 13 млн рублей на покупку продуктов питания для клинической больницы №1, где лечатся и обследуются чиновники из администрации главы государства
Фото: docland.ru
Управление делами президента России потратит около 13 млн рублей на покупку продуктов питания для клинической больницы №1, где лечатся и обследуются чиновники из администрации главы государства.
Согласно тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок, победитель аукциона должен поставить в больницу для кремлевских чиновников говядину, красную икру, рыбные консервы, лосось, треску и другие виды рыбы, а также овощи.
Госконтракт получило ООО «Фелис». По данным Znak.com, эта компания была создана меньше года назад, но уже получила 17 государственных контрактов на поставку продуктов питания.