09 ноября 2021, 11:46
Специалисты предупредили россиян о фейковом сайте «Альфа-банка»
Так, начальник блока спецсервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев рассказал, что неизвестные купили домен alfabank-sdelka.ru, который банк использовал в 2019 году
Фото: vbr.ru
Специалисты по безопасности в интернете предупредили россиян о фейковом сайте «Альфа-банка». Так, начальник блока спецсервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев рассказал, что неизвестные купили домен alfabank-sdelka.ru, который банк использовал в 2019 году.
Новый владелец восстановил сайт сервиса «Безопасная сделка», который помогал компаниям в онлайн-формате заключать договоры с гарантией исполнения обязательств. Копия сайта пока нерабочая, но уже может нанести вред пользователям, сообщает «КоммерсантЪ».
В «Альфа-банке» в свою очередь заверили, что сайт alfabank-sdelka.ru закрыт и платежные операции через него недоступны, поэтому никакой опасности для клиентов нет.