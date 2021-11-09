09 ноября 2021, 11:39
В Москве нашли мертвым автора книги о банкротстве компании ЮКОС
В Москве погиб адвокат и автор книги о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС» Артур Воробьев. Тело мужчины было обнаружено в ванной комнате его квартиры. Рядом нашли ружье
Фото: Весьма
В Москве погиб адвокат и автор книги о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС» Артур Воробьев. Тело мужчины было обнаружено в ванной комнате его квартиры. Рядом нашли ружье, сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно основной версии Следственного комитета, Артур Воробьев мог покончить с собой. В его квартире оперативники нашли записку с текстом: «Все, устал, ухожу. Завещание еще давно оставил. Сейфы оставил открытыми, чтобы их не ломали».
Погибший известен как автор книги «Дело Йукоса, как зеркало русской адвокатуры». В этой книге он подробно исследовал действия адвокатов в ходе громкого судебного разбирательства в отношении владельцев и топ-менеджеров НК ЮКОС.