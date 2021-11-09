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09 ноября 2021, 11:39

В Москве нашли мертвым автора книги о банкротстве компании ЮКОС

В Москве погиб адвокат и автор книги о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС» Артур Воробьев. Тело мужчины было обнаружено в ванной комнате его квартиры. Рядом нашли ружье

В Москве нашли мертвым автора книги о банкротстве компании ЮКОС
Фото: Весьма

В Москве погиб адвокат и автор книги о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС» Артур Воробьев. Тело мужчины было обнаружено в ванной комнате его квартиры. Рядом нашли ружье, сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно основной версии Следственного комитета, Артур Воробьев мог покончить с собой. В его квартире оперативники нашли записку с текстом: «Все, устал, ухожу. Завещание еще давно оставил. Сейфы оставил открытыми, чтобы их не ломали».

Погибший известен как автор книги «Дело Йукоса, как зеркало русской адвокатуры». В этой книге он подробно исследовал действия адвокатов в ходе громкого судебного разбирательства в отношении владельцев и топ-менеджеров НК ЮКОС.

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