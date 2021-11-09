09 ноября 2021, 11:31
В Москве пропал сын топ-менеджера «Макдональдс» Хамзата Хасбулатова
Заявление о пропаже 39-летнего мужчины в полицию подала его мать. Женщина рассказала, что сын Хамзата Хасбулатова еще в конце сентября ушел из дома после ссоры с женой и с тех пор на связь ни с кем из родственников не выходил
Фото: ksonline.ru
В Москве пропал сын топ-менеджера «Макдональдс» Хамзата Хасбулатова, который много лет назад открыл первое кафе этой сети в России.
Телеграм-канал «112» сообщает, что заявление о пропаже 39-летнего мужчины в полицию подала его мать. Женщина рассказала, что сын Хамзата Хасбулатова еще в конце сентября ушел из дома после ссоры с женой и с тех пор на связь ни с кем из родственников не выходил.
Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.