В Петербурге подозреваемый в телефонном мошенничестве насмерть сбил бойца СОБР
В Санкт-Петербурге во время межведомственной спецоперации по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Инцидент произошел утром во вторник на Пулковском шоссе в Пушкинском районе
В Санкт-Петербурге во время межведомственной спецоперации по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Инцидент произошел утром во вторник на Пулковском шоссе в Пушкинском районе.
Телефонные мошенники вымогали у граждан деньги под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду.
Один из подозреваемых находился за рулем автомобиля Fiat Ducato. Злоумышленник сбил, а затем переехал бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте.
Правоохранительные органы северной столицы объявили план «Перехват». Примерно через час подозреваемый в убийстве бойца СОБР был задержан. Полицейские заблокировали автомобиль со злоумышленником на заправке в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает «Лента.ру».