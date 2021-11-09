Большинство российских держателей банковских карт оказались неспособны защитить себя от мошенников
В России только 0,2% пользователей банковских карт оказались способны противостоять телефонным мошенникам. Все остальные граждане являются потенциальными жертвами злоумышленников
В России только 0,2% пользователей банковских карт оказались способны противостоять телефонным мошенникам. Все остальные граждане являются потенциальными жертвами злоумышленников.
Согласно исследованию международной платежной системы Visa, только 0,2% россиян точно знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять. Эти люди также могут отличить безопасный для проведения онлайн-оплаты сайт от небезопасного.
Остальные 98,8% пользователей банковских карт имеют неполные знания, поэтому могут стать жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии для хищения денег с карт. При этом менее защищенными от мошенников исследователи назвали людей младше 25 лет.
В ходе исследования специалисты спрашивали у россиян, какие личные данные они готовы назвать третьим лицам, если они представились сотрудниками банков, Центробанка, правоохранительных органов, а также продавцами.
54% опрошенных заявили, что нельзя никому сообщать номер банковской карты и имя ее владельца (такие данные можно предоставлять настоящим сотрудникам банка). 7% респондентов оказались готовы назвать третьим лицам код доступа в мобильное приложение, 9% - раскрыть трехзначный код с обратной стороны карты, а 10% - подтверждающий код из СМС. Такие данные участники опроса готовы предоставить «сотрудникам банка», «сотрудникам Центрального банка» и продавцам в магазине.
35% россиян согласны сообщить посторонним срок действия карты, 49% - домашний адрес, 55% - номер телефона, привязанный к карте, сообщает РБК.