ФБР объявило в розыск русского хакера Евгения Полянина из группировки REvil
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которого обвиняют в участии в хакерской группировке REvil (другое название — Sodinokibi)
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которого обвиняют в участии в хакерской группировке REvil (другое название — Sodinokibi).
Власти США подозревают 28-летнего Евгения Полянина в причастности к осуществлению кибератак с использованием программ-вымогателей, а также в отмывании денег. Американские силовики предполагают, что в настоящее время подозреваемый находится в Барнауле.
В свою очередь Минфин США ввел персональные санкции в отношении Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. Последнего также считают причастным к атакам группировки REvil, в настоящее время он задержан. По версии следствия, хакеры входили в группу киберпреступников, которая занималась распространением программ-вымогателей и получила от американских компаний более 200 млн долларов в качестве выкупа в криптовалютах Bitcoin и Monero, пишет «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Кроме того, Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить личности руководителей группировки REvil, а также установить их местонахождение.