Роскомнадзор может запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы с сексуальными девиациями
Роскомнадзор может запретить онлайн-кинотеатрам демонстрировать фильмы, в которых есть сцены с нетрадиционными сексуальными отношениями. Наказанием за данное нарушение может стать блокировка ресурса
Роскомнадзор может запретить онлайн-кинотеатрам демонстрировать фильмы, в которых есть сцены с нетрадиционными сексуальными отношениями. Наказанием за данное нарушение может стать блокировка ресурса.
Как сообщают «Ведомости», вопрос о запрете показа на экранах кинокартин с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями» обсуждается в Общественном совете при Роскомнадзоре.
К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Действующее законодательство разрешает демонстрировать такой контент для зрителей 18+, за исключением кадров педофилии. Теперь же власти хотят полностью запретить показ таких видеоматериалов.
Общественный совет предлагает включить такого рода материалы в список оснований для внесения в реестр запрещенной информации. За демонстрацию сцен нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций онлан-кинотеатры будут наказывать крупными штрафами и блокировкой.