Активисты сообщили о продолжающейся вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме ради строительства трассы
Экоактивисты сообщили о продолжающейся вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, которая входит в список всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Напомним, что в природном парке планируется построить скоростную автомобильную трассу
Экоактивисты сообщили о продолжающейся вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, которая входит в список всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Напомним, что в природном парке планируется построить скоростную автомобильную трассу, которая должна соединить Москву и Казахстан через Волгоград.
Активисты рассказали, что за двое суток рабочие спилили еще 107 дубов. В парке продолжается уничтожение не только деревьев, но и представителей местной флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу.
Экологи обратились с жалобами в Генпрокуратуры и Минприроды РФ, однако власти на нарушения никак не реагируют, сообщает Readovka. Ранее активисты обращались и в администрацию президента, однако ответа из Кремля не последовало.
Строительство очередной скоростной трассы нарушает российское законодательство, поскольку дорога проходит через особо охраняемую зону. Активисты пытаются спасти уникальную природу, однако в августе их палаточный протестный лагерь разогнали по указанию властей Волгоградской области.
При этом для Волгоградской области уничтожение уникального природного парка может иметь тяжелые последствия. В регионе леса занимают всего 4% территории области, а остальное – это степи и полупустыни. Волго-Ахтубинская пойма защищает область от суховеев.
Бездействие властей в отношении природного парка может объясняться тем, что строительством трассы занимается компания «ЕКС», которую журнал Forbes связывает с семьей миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенберга. Последние, как известно, приходятся близкими друзьями президенту Владимиру Путину.