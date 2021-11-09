Кемеровский суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за каждого погибшего при пожаре в «Зимней вишне»
Заводский суд Кемерово взыскал с регионального управления МЧС компенсации в размере 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Заводский суд Кемерово взыскал с регионального управления МЧС компенсации в размере 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Согласно решению суда, ведомство должно выплатить по 75 тысяч рублей за каждого погибшего.
Гражданские иски к МЧС родственники погибших подали после того, как суд признал пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина виновными в халатности. По версии следствия, Бурсин неправильно оценил ранг пожара и направил в «Зимнюю вишню» меньше людей, чем требовалось. Генина признали виновным в том, что он потерял необходимое для спасения людей время, когда последовал за охранником торгового центра к очагу пожара.
Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек, включая 37 детей.