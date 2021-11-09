Власти Башкирии ввели QR-коды для посещения супермаркетов
Власти республики Башкирия с 10 ноября вводят систему QR-кодов для посещения гипермаркетов и других торговых точек площадью более 1 000 кв.м. Посетить крупные магазины, в том числе и продуктовые, теперь можно только при предоставлении сертификата о вакцинации
Власти республики Башкирия с 10 ноября вводят систему QR-кодов для посещения гипермаркетов и других торговых точек площадью более 1 000 кв.м. Посетить крупные магазины, в том числе и продуктовые, теперь можно только при предоставлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа.
Глава региона Радий Хабиров сообщил, что ввести такие ограничения предложили мэры башкирских городов. Чиновники в свою очередь пояснили, что через супермаркеты и другие крупные магазины ежедневно проходят тысячи людей, но предоставлять QR-коды от них не требуют. При этом в торговых центрах была введена пропускная система.
Таким образом, введение ковид-паспортов для посещения супермаркетов выглядит вполне логичным.
Напомним, что в соседнем Татарстане власти ввели QR-коды для пользования общественным транспортом.