Ульяновских налоговиков заподозрили в покупке поддельных сертификатов о вакцинации
Подозрения в адрес налоговиков у правоохранительных органов возникли в ходе расследования уголовного дела в отношении медиков, которые за вознаграждение оформляли сертификаты без прививки
В Ульяновской области сотрудников налоговой службы подозревают в покупке липовых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Подозрения в адрес налоговиков у правоохранительных органов возникли в ходе расследования уголовного дела в отношении медиков, которые за вознаграждение оформляли сертификаты без прививки.
В ноябре текущего года силовики пресекли массовую выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации в поликлинике Железнодорожного района Ульяновска. Согласно материалам следствия, медики за 2-3тысячи рублей оформляли сертификаты без проведения вакцинации, а препараты утилизировали. Им предъявлено обвинение в мошенничестве; искажении информации, создающем опасность для жизни и здоровья людей; неправомерном воздействии на информационную структуру РФ, а также изготовлении и обороте поддельных документов.
По данным следствия, фальшивые ковид-паспорта могли получить около 500 человек, в том числе и сотрудники областного управления налоговой службы. Показания против налоговиков дали задержанные медики. По данным «Коммерсанта», следствие планирует проверить сертификаты о вакцинации против коронавируса некоторых сотрудников УФНС на подлинность.