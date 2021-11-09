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Общество
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09 ноября 2021, 01:39

Минюст объявил известного адвоката Ивана Павлова иностранным агентом

Министерство юстиции РФ внести в реестр иностранных агентов адвоката Ивана Павлова и его коллег по проекту «Команда 29». Иван Павлов, напомним, представлял интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и сам стал фигурантом уголовного дела

Минюст объявил известного адвоката Ивана Павлова иностранным агентом
Фото: Facebook/Иван Павлов

Министерство юстиции РФ внести в реестр иностранных агентов адвоката Ивана Павлова и его коллег по проекту «Команда 29». Иван Павлов, напомним, представлял интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и сам стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время адвокат находится в Грузии.

Помимо Ивана Павлова в реестр иностранных агентов попали члены «Команды 29» (объединение было признано нежелательной организацией и прекратило свою деятельность) Валерия Ветошкина, Максим Заговор, Максим Оленичев и Елена Скворцов.

Кроме того, в реестр НКО-инагентов Минюст включил движение «Российская ЛГБТ-сеть».

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