09 ноября 2021, 01:39
Минюст объявил известного адвоката Ивана Павлова иностранным агентом
Министерство юстиции РФ внести в реестр иностранных агентов адвоката Ивана Павлова и его коллег по проекту «Команда 29». Иван Павлов, напомним, представлял интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и сам стал фигурантом уголовного дела
Фото: Facebook/Иван Павлов
Министерство юстиции РФ внести в реестр иностранных агентов адвоката Ивана Павлова и его коллег по проекту «Команда 29». Иван Павлов, напомним, представлял интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и сам стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время адвокат находится в Грузии.
Помимо Ивана Павлова в реестр иностранных агентов попали члены «Команды 29» (объединение было признано нежелательной организацией и прекратило свою деятельность) Валерия Ветошкина, Максим Заговор, Максим Оленичев и Елена Скворцов.
Кроме того, в реестр НКО-инагентов Минюст включил движение «Российская ЛГБТ-сеть».