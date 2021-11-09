09 ноября 2021, 01:05
Минпросвещение предложило приравнять все атаки на школы к терроризму
Министерство просвещения России предложило на законодательном уровне приравнять все нападения на образовательные учреждения к терроризму. Соответствующее предложение ведомство направило в Совет Федерации
Фото: smartik.ru
Министерство просвещения России предложило на законодательном уровне приравнять все нападения на образовательные учреждения к терроризму. Соответствующее предложение ведомство направило в Совет Федерации.
Руководитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская отметила, что реализация инициативы ведомства позволит повысить ответственность всех субъектов системы профилактики к данному факту, сообщает Znak.com.
Одновременно с этим Минпросвет выступил за усиление контроля за всеми без исключения происшествиями в школах. В частности, в ведомстве считают необходимым привлекать к разбору каждого инцидента компетентные органы.