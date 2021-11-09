В Петербурге затопило новое общежитие Высшей школы менеджмента СПбГУ
В северной столице затопило общежитие Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Речь идет о кампусе «Михайловская дача», на который было потрачено 12 млрд рублей
Фото: «Лупа и Пупа» / «ВКонтакте»
В северной столице затопило общежитие Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Речь идет о кампусе «Михайловская дача», на который было потрачено 12 млрд рублей и который был сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года.
Студенческое издание «Лупа и Пупа» сообщает, что студенты все минувшие выходные самостоятельно пытались ликвидировать последствия аварии. Учащиеся обращались к диспетчеру и рабочим, но им сказали, что ничем помочь не могут, посоветовав «подождать окончания дождя».
По данным издания, из-за дождя коридоры 6-го корпуса нового общежития оказались затоплены, а потолочные плиты начали размокать и крошиться».