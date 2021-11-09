В Воронежской области для учащихся школ ввели масочный режим
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Воронежской области объявил о введении обязательного масочного режима в образовательных учреждениях. Средства индивидуальной защиты должны носить не только преподаватели, но и учащиеся
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Воронежской области объявил о введении обязательного масочного режима в образовательных учреждениях. Средства индивидуальной защиты должны носить не только преподаватели, но и учащиеся. Данное требование распространяется и на учеников младших классов.
Региональный оперштаб сообщил, что дети возвращаются к очному формату обучения «с учетом всех действующих мер эпидемиологической безопасности».
Кроме того, при посещении торговых центров и предприятий сферы услуг гражданам необходимо будет предъявить QR-коды, которые подтверждают факт вакцинации против коронавируса или перенесенное заболевание.
По данным на утро 8 ноября в Воронежской области за минувшие сутки выявили 799 новых случаев заражения COVID-19. В результате осложнений скончался 41 пациент.