Сотрудникам российских госСМИ запретили называть «Талибан» террористической организацией
Официально «Талибан» не был исключен из реестра террористических и запрещенных в России организаций, поэтому отсутствие соответствующей маркировки при упоминании афганского движения является нарушением закона
Сотрудникам российских государственных СМИ запретили называть афганское движение «Талибан» террористическим и запрещенным в РФ. Так, журналисты РИА Новости и агентства Sputnik (входят в МИА «Россия сегодня») отныне должны писать, что организация «находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что письмо с таким указанием было разослано сотрудникам от имени руководства МИА «Россия сегодня». В свою очередь телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что данную информацию им подтвердили сотрудники РИА Новости.
Официально «Талибан» не был исключен из реестра террористических и запрещенных в России организаций, поэтому отсутствие соответствующей маркировки при упоминании афганского движения является нарушением закона. Данное нарушение наказывается штрафом в размере 2500 рублей и «конфискацией предмета административного правонарушения».
Напомним, что в октябре текущего года президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании политического клуба «Валдай» заявил, что российские власти могут исключить «Талибан» из списка террористических организаций, раз уж это движение пришло к власти в Афганистане.
«Мы думаем, что движемся в этом направлении», - отметил тогда глава государства.