Госкомпания РЖД готовится к введению системы QR-кодов для пассажиров поездов
Во внутреннем документе госкомпании содержится предписание до 15 ноября установить необходимое программное обеспечение на все устройства контроля билетов
«Российские железные дороги» начали подготовку к введению QR-кодов для пассажиров, хотя в правительстве этот вопрос пока еще находится в стадии обсуждения.
Во внутреннем документе Федеральной пассажирской компании (управляет пассажирскими поездами) от 3 ноября 2021 года говорится об обязательной проверке QR-кода у пассажиров перед посадкой в поезд, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на документ, опубликованный в телеграм-канале «Коварная колея». Читателями последнего являются сотрудники РЖД, которые часто рассказывают о ситуации в госкомпании.
В этом документе содержится предписание до 15 ноября установить необходимое программное обеспечение на все устройства контроля билетов. QR-код привитых и переболевших коронавирусом пассажиров будут проверять одновременно с электронным билетом при посадке в поезд.
При этом в правительстве никаких решений по поводу введения QR-кодов для пассажиров поездов пока не принималось.
Позже стало известно, что в РЖД отказались от подготовки к введению QR-кодов, так как в кабинете министров выразили опасения по поводу снижения пассажиропотока из-за нововведения.
Напомним, что ранее власти Камчатского края и Хабаровского края ввели системы QR-кодов для посадки в самолет. Данное требование распространяется пока только на внутрирегиональные рейсы.