Препараты «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» планируется использовать для вакцинации детей
Вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского научного центра «Вектор» могут в перспективе использовать для вакцинации детей
Вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского научного центра «Вектор» могут в перспективе использовать для вакцинации детей.
Глава НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов сообщил «Интерфаксу», что текущий состав указанных вакцин является универсальным и подходит как для вакцинации взрослого населения, так и для вакцинации детей. Одновременно с этим специалист заявил, что пока проведение исследований о действии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» на несовершеннолетних не планируется.
Напомним, что сейчас в России проходят испытания вакцины «Спутник V» на подростках. По итогам первого этапа исследований был сделан вывод, согласно которому эта вакцина формирует хороший клеточный иммунитет к COVID-19. При этом для подростков концентрация препарата будет снижена в пять раз, а для детей — в десять.