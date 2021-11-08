Сотрудника таганрогского авиазавода приговорили к 8 годам за отравление коллег таллием
Таганрогский горсуд приговорил к 8 годам лишения свободы инженера Владислава Шульгу, который обвиняется в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева
Таганрогский горсуд приговорил к 8 годам лишения свободы инженера Владислава Шульгу, который обвиняется в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.
Городской суд удовлетворил требование гособвинения, которое просило приговорить Шульгу к 8 годам колонии.
Отравление сотрудников ТАНТК таллием произошло в 2017 году. Пострадавшими по делу проходят 34 человека. Все они жаловались на тошноту и выпадение волос, а один работник завода практически потерял зрение и возможность передвигаться.
В 208 году по делу об отравлении был задержан инженер Владислав Шульга. Согласно версии следствия, он поссорился с коллегами и решил отомстить им, добавив таллий в питьевую воду.
Сначала подозреваемый признался в совершенном преступлении, но затем отказался от показаний и назвал свое уголовное дело сфабрикованным.