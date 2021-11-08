В Кургане обнаружили подпольный крематорий, где сжигали медотходы и человеческие останки
В Кургане обнаружили подпольный крематорий, где незаконно сжигали медицинские отходы и человеческие останки. Подпольное заведение нашли в ходе проверки по жалобам жителей поселка Рябково на запах гари по ночам и смог
В Кургане обнаружили подпольный крематорий, где незаконно сжигали медицинские отходы и человеческие останки. Подпольное заведение нашли в ходе проверки по жалобам жителей поселка Рябково на запах гари по ночам и смог.
Портал Znak.com сообщает, что два года назад в Кургане уже находили подпольный крематорий, который располагался между медицинским центром РНЦ ВТО им. Илизарова и городской клинической больницей № 2. По результатам журналистского расследования директора компании-владельца крематория оштрафовали, а само учреждение ликвидировали.
Спустя два года на окраине Кургана в поселке Рябково обнаружился еще один подпольный крематорий. Журналист издания сообщил, что ворота ангара крематория были опечатаны судебными приставами, однако одна из печатей оказалась сорванной. С наступлением темноты возле этого ангара стал отчетливо ощущаться запах гари и слышен звук работающей вытяжки.
В одной из многочисленных дыр в стенах ангара журналист заметил пластмассовые ведерки с иглами от шприцев и хаотично разбросанные желтые мешки с логотипом биологической угрозы.
По запросу издания прокуратура Курганской области начала проверку. Один из сотрудников подпольного крематория передал силовикам телефон своего начальника Дмитрия Жидкова, который в беседе представился директором компании «Армтехносервис». Мужчина заявил, что площадка принадлежит ему, но пускать туда силовиков он не собирается.
Пока правоохранительные органы решали формальные вопросы, чтобы попасть на территорию ангара, все крематорий прекратил работу, а сотрудники разбежались. В самом цеху силовики нашли желтые и красные мешками с маркировкой биологических отходов категории Б, а также медицинские отходы из Тобольской ЦРБ. Также проверяющие обнаружили пластиковый контейнер с человеческими органами.