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08 ноября 2021, 14:58

В Перми сотрудник полиции остановил фуру с мертвым водителем за рулем

Полицейский обогнал фуру на служебном автомобиле, запрыгнул на подножку тягача, проник в кабину и остановил большегруз. В полиции сообщили, что водитель фуры был мертв. По данным медиков, он скончался в результате сердечного приступа

В Перми сотрудник полиции остановил фуру с мертвым водителем за рулем
Фото: lyubimiigorod.ru

В Перми сотрудник полиции остановил фуру, за рулем которой находился мертвый водитель.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали «Ленте.ру», что инцидент произошел на трассе «Пермь-Березники». Сотрудник уголовного розыска прибыл на одну из придорожных парковок для проверки заявления о сливе дизтоплива из грузовика. Во время осмотра места происшествия оперативник заметил, что припаркованная на возвышенности фура стала медленно съезжать вниз. Когда большегруз проезжал мимо полицейского, он понял, что за рулем никого нет.

Полицейский обогнал фуру на служебном автомобиле, запрыгнул на подножку тягача, проник в кабину и остановил большегруз. В полиции сообщили, что водитель фуры был мертв. По данным медиков, он скончался в результате сердечного приступа.

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