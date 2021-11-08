Власти Польши и Литвы стягивают войска к границе с Беларусью из-за потока мигрантов
Власти Польши и Литвы мобилизовали вооруженные силы в районе своих границ с Белоруссией из-за потока мигрантов. Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором колонна беженцев направляется по трассе в сторону границы с Польшей
Власти Польши и Литвы мобилизовали вооруженные силы в районе своих границ с Белоруссией из-за потока мигрантов. Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором колонна беженцев направляется по трассе в сторону границы с Польшей.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе с Беларусью приведены в полную боевую готовность 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, объявлено предупреждение бойцам территориальных войск (резервистам которых призывают в случае угрозы) в Подляшском, Варминско-Мазурском и Люблинском воеводствах, сообщает Readovka.
Одновременно с этим переброску военных к границе с Беларусью объявили власти Литвы. В настоящее время обсуждается вопрос о введении чрезвычайного положения в стране в связи с миграционной угрозой.
В свою очередь замглавы МИД Польши Петр Важик обвинил в усугублении миграционного кризиса президента Беларуси Александра Лукашенко и предупредил, что обострение ситуации может привести к жертвам.
Ранее Польша и страны Прибалтики неоднократно сообщали о том, что белорусские чиновники помогают мигрантам попасть в Белоруссию по студенческим визам, а затем местные силовики доставляют их к границам со странами Евросоюза.