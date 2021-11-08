Специалисты портала «Госуслуг» восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации
Технические специалисты портала «Госуслуги» восстановились сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса. Теперь срок действия сертификатов и QR-кодов снова составляет один год вместо шести месяцев после даты второй прививки
Технические специалисты портала «Госуслуги» восстановились сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса. Теперь срок действия сертификатов и QR-кодов снова составляет один год вместо шести месяцев после даты второй прививки, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что с 8 ноября 2021 года россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 нового образца. При этом привитые пользователи «госуслуг» обратили внимание на то, что срок действиях из ковид-паспортов сократился до шести месяцев. У некоторых граждан по этой причине QR-коды были признаны уже недействительными.
В Минцифры России сослались на технический сбой, а в оперштабе по борьбе с COVID-19 заверили, что сроки действия сертификатов остались прежними и пообещали исправить ошибку.