08 ноября 2021, 13:48
Российские специалисты сообщили о разработке собственного лекарства против COVID-19
Представитель фармкомпании рассказал, что вторая фаза испытаний лекарственного препарата была проведена еще в июне текущего года, а в октябре фирма направила документы для регистрации своей разработки
Фото: eve-help.ru
Российские специалисты создали собственное лекарство от коронавируса. Препарат инновирон был разработан компанией «Валента Фарм».
Представитель фармкомпании рассказал «Коммерсанту», что вторая фаза испытаний лекарственного препарата была проведена еще в июне текущего года, а в октябре фирма направила документы для регистрации своей разработки.
Отметим, что на прошлой неделе первое в мире лекарство от COVID-19 было зарегистрировано в Великобритании. Речь идет о препарате молнупиравир от компании Merck.