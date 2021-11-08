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Общество
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08 ноября 2021, 13:48

Российские специалисты сообщили о разработке собственного лекарства против COVID-19

Представитель фармкомпании рассказал, что вторая фаза испытаний лекарственного препарата была проведена еще в июне текущего года, а в октябре фирма направила документы для регистрации своей разработки

Российские специалисты сообщили о разработке собственного лекарства против COVID-19
Фото: eve-help.ru

Российские специалисты создали собственное лекарство от коронавируса. Препарат инновирон был разработан компанией «Валента Фарм».

Представитель фармкомпании рассказал «Коммерсанту», что вторая фаза испытаний лекарственного препарата была проведена еще в июне текущего года, а в октябре фирма направила документы для регистрации своей разработки.

Отметим, что на прошлой неделе первое в мире лекарство от COVID-19 было зарегистрировано в Великобритании. Речь идет о препарате молнупиравир от компании Merck.

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