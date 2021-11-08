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08 ноября 2021, 13:40

Сотни российских чиновников получили субсидии на покупку жилья как нуждающиеся

В России около 650 чиновников с 2012 года получили от государства многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». При этом некоторые «нуждающиеся» на момент получения субсидии имели в собственности квартиры и загородные дома

Сотни российских чиновников получили субсидии на покупку жилья как нуждающиеся
Фото: amp.politeka.net

В России около 650 чиновников с 2012 года получили от государства многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». При этом некоторые «нуждающиеся» на момент получения субсидии имели в собственности квартиры и загородные дома.

В совместном расследовании «Важных историй» (издание признано иностранным агентом) и «Трансперенси интернешнл - Россия» (организация включена в реестр инагентов) говорится, что в списке получателей субсидий среди прочих оказались глава Минпросвещения Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, замглавы Минкультуры Алла Манилова, замглавы Минспорта РФ Одес Байсултанов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Согласно российскому законодательству, на жилищные субсидии могут претендовать чиновники, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там своего жилья. При этом чиновника должны признать нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В расследовании отмечается, что лидером по выделению жилищных субсидий стало Минэкономразвития, где деньги на улучшение жилищных условий получил 21 чиновник, 12 из которых на тот момент имели другую недвижимость. В Минтрансе субсидии получили 16 чиновников (у 14 из них уже была жилплощадь), а в Минпросвещения - 13 чиновников.

Например, в 2015 году тогдашний глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с супругой задекларировал пять квартир общей площадью более 300 кв.м. и загородный дом площадью 73,6 кв.м. В 2016 году они продали две квартиры и заработали на этом 18,2 млн рублей. Поскольку в собственности Кравцовых осталось три квартиры и дача, то формально их жилищные условия ухудшились. На этом основании чиновник получил субсидию в размере 16,6 млн рублей, а в 2020 году купил два жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 кв.м.

Будущий губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в 2014 году переехал из Красноярска в Москву, оставив в родном городе три квартиры общей площадью свыше 240 кв.м. В Москве в 2016 году он получил субсидию в размере 15 млн рублей, а затем обзавелся трехкомнатной квартирой в доме в Скорняжном переулке.

Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов отметил, что в постановлении правительства о выделении субсидий чиновникам на покупку жилья изначально были заложены два потенциальных коррупционных механизма, которые позволяют чиновникам нарушать логику закона, не нарушая ничего юридически.

Так, в документе не прописан срок, в течение которого чиновник обязан улучшить свои жилищные условия. При этом чиновник может взять деньги и неограниченное количество времени хранить их на своих счетах. Кроме того, работодатель чиновника имеет право «сделать исключение и выделить субсидию, если у чиновника в собственности уже имеется какое-то количество домов или квартир».

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